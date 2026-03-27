CNE inicia proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye

El Consejo Nacional Electoral (CNE) logró este jueves 26 de marzo de 2026 los votos necesarios para iniciar el proceso de cancelación de las organizaciones políticas Unidad Popular (lista 2) y Construye (lista 25), tras varios intentos fallidos en sesiones anteriores. La decisión marca un giro en medio de la falta de consensos que había impedido avanzar en este tema dentro del organismo.

El Pleno se instaló pasadas las 09:30 con la participación de cuatro consejeros: Diana Atamaint, José Merino, José Cabrera y María Cristina Kronfle, quien intervino por primera vez en este tipo de deliberaciones. En reuniones previas, hasta cinco convocatorias no lograron concretarse por la ausencia de quorum y acuerdos.

La resolución no fue uniforme entre ambas organizaciones. En el caso de Unidad Popular, el informe técnico-jurídico fue aprobado con tres votos a favor y una abstención, mientras que para Construye el respaldo fue unánime por parte de los consejeros presentes.

Desde el CNE se aclaró que esta decisión no implica una cancelación inmediata, sino el inicio de un procedimiento administrativo. Ambas agrupaciones tendrán un plazo de diez días para presentar sus descargos y observaciones antes de que el organismo adopte una resolución definitiva.

Los informes técnicos señalan que tanto Unidad Popular como Construye incumplen con el requisito mínimo de afiliados exigido por el Código de la Democracia. Mientras Construye no registra adherentes permanentes, Unidad Popular cuenta con poco más de 31.000 afiliados, cifra inferior al umbral requerido, que establece la conservación de al menos el 50% de los inscritos originalmente.

Con información de Informa Ecuador