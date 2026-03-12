WSJ: La agresión a Irán podría llevar a una decisión histórica sobre el petróleo

El objetivo sería contrarrestar la perturbación causada por el cierre del estrecho de Ormuz.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso liberar más de 182 millones de barriles de petróleo —la mayor de su historia— como medida para frenar el alza de los precios del crudo, informó este martes The Wall Street Journal citando a funcionarios familiarizados con el asunto.

La propuesta, hecha el martes en una reunión de emergencia de los 32 países miembros, superaría a los registros de liberaciones en 2022. Este miércoles se decidirá si la aprueban; se adoptaría por consenso (sin objeciones), aunque una sola protesta podría retrasarla.

El objetivo es contrarrestar la perturbación causada por el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron su agresión contra Irán, los precios del crudo se dispararon hasta un 40 %, superando los 100 dólares por barril.

La AIE coordina reservas estratégicas (1.200 millones de barriles públicos más 600 millones comerciales) para proteger sus economías ante turbulencias. Economistas advierten que un alza sostenida podría generar inflación, corrección bursátil y dificultades para los consumidores.

A su vez, el medio indica que liberaciones previas tuvieron resultados mixtos: en 2022 provocaron inicialmente un aumento de precios por percepción de crisis mayor, aunque luego contribuyeron a la baja; en 1991, durante la Guerra del Golfo, ayudaron a reducirlos más de un 20 % el primer día de la operación.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

de la República Islámica de Irán. Los ataques se cobraron la vida del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Ante esto, Mojtabá Jameneí , de 56 años, fue elegido como su sucesor.

y de varios altos cargos militares. Ante esto, , de 56 años, fue elegido como su sucesor. En respuesta a la ofensiva, Teherán reaccionó con varias oleadas de misiles balísticos y drones hacia Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

Confirmado.net – RT