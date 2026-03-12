BEIJING, La Región Administrativa Especial (RAE) de Macao de China ha establecido cuatro laboratorios estatales clave que cubren medicina tradicional china, microelectrónica, Internet de las Cosas de ciudades inteligentes, y ciencias lunares y planetarias, informó hoy miércoles una asesora política nacional.

La Región Administrativa Especial de Macao anunció la creación de cuatro laboratorios estatales en áreas como medicina tradicional china, microelectrónica y ciencias planetarias, fortaleciendo la investigación en el Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.Foto: Internet-Xinhua

Basándose en universidades y laboratorios de clave estatal, y mediante su participación en grandes proyectos nacionales, Macao ha formado una legión de científicos jóvenes y ha atraído a un número creciente de investigadores de renombre mundial al Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, destacó Chen Ji Min, vicepresidente del consejo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, quien se encuentra en Beijing para asistir a la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

La RAE de Macao ha puesto énfasis en la investigación y la innovación tecnológica en la educación superior desde su retorno a la patria en 1999, indicó Chen ante la consulta de la prensa al margen de la sesión.

Durante este período, el número de estudiantes que estudian en las universidades de Macao ha aumentado de 8.000 a más de 62.000, mientras que el personal investigador universitario ha aumentado de 13 a 1.773, lo que representa un incremento de 136 veces.

Más de 9.000 estudiantes de grado y posgrado están estudiando ciencias y tecnología, señaló Chen.

«Macao se está convirtiendo en un centro internacional de talentos de primer nivel que reúne experiencia global y vincula la innovación colaborativa nacional e internacional», agregó Chen.

Confirmado.net -Xinhua