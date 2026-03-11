Lluvias en Ecuador: el 9 de marzo La Maná tuvo la precipitación más extrema del país en lo que va de 2026

Inamhi explica factores que inciden en las actuales lluvias.

Ríos desbordados, barrios anegados, deslizamientos y hasta puentes colapsados son parte de las escenas que se replican en varias localidades del país en las recientes horas.

Estos incidentes se han presentado en Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y otras jurisdicciones.Así, por ejemplo, entre la noche del lunes pasado y la mañana de este martes, en El Oro, en Zaruma y Portovelo sufrieron por el desbordamiento de los ríos Salvia y Amarillo. Hubo viviendas y sectores anegados.

En algunos sectores del Litoral se han registrado fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.En este contexto, José González, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó los factores que propician las lluvias.

Argumentó que las precipitaciones se presentan por la incidencia directa de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el principal sistema atmosférico que genera lluvias y que está incidiendo en la región.

A ello se suma la actividad convectiva, es decir, la formación de nubes de gran desarrollo vertical que produce aguaceros y, en algunos casos, tormentas eléctricas con ráfagas de viento.

Esta actividad está siendo intensificada por las condiciones cálidas del mar frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú, agregó el técnico.

Ese escenario ha sido persistente desde febrero.Además, González explicó que se evidencia algo ‘anómalo’ en el océano frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú, lo que se asocia a un evento cálido costero.

Al tener aguas más cálidas de lo normal en plena temporada de lluvias, se propicia una mayor fuente de humedad y más precipitaciones.

“La Zona de Convergencia Intertropical está respondiendo a estas condiciones cálidas del océano, produciendo más lluvias”, explicó.

La Maná registra lluvia histórica

Dentro de este escenario, La Maná (Cotopaxi) tuvo la lluvia más intensa de todo el año este 9 de marzo.

Ese día se registró la caída de 224 milímetros, solo en 24 horas, lo cual ha sido calificado como “extrema”, indicó González.

Como lluvias máximas, La Maná también ha tenido otros registros, como el 12 de febrero con 114,6 milímetros de agua lluvia, además el 17 con 109,8 mm y el 23 con 125,6 mm.

En marzo, el día 9 también marcó otro escenario extremo de 224 milímetros.

Esta localidad también ha tenido registros por encima de los promedios.

Solo enero acumuló 511,2 mm, es decir, 10 % más que el promedio histórico de 464,8 mm.

A su vez, el mes de febrero fue mayor con 720,6 mm, que excedió el 31,8 % al promedio normal de 546,9 mm.

Impacto en la Costa: Salinas y Guayaquil con superávit de lluvias

En la costa, entre el 1 y el 9 de marzo, Salinas ya acumula 103,8 mm que, comparado con su media de 52,4 mm, tiene un excedente de 98,1 %.“Al momento es la única que a la fecha tiene un superávit, pero finalizando marzo es altamente probable que la mayoría de estaciones terminen sobre la normal”, explicó el técnico José González.

En el caso de Guayaquil, ha registrado también superávit en febrero y enero, tomando en cuenta la estación Aeropuerto, que acumula valores históricos de las recientes tres décadas.

El primer mes hubo un acumulado de 220,5 mm, con 23,4 % más que el regular de 178,7 mm. Mientras, febrero tuvo 563,3 mm, siendo un 72,4 % más que el registro promedio de 326,7 mm, tomando en consideración la estación Aeropuerto.

En una clasificación por quintiles de los últimos 45 años, solo este febrero fue el quinto más lluvioso en Guayaquil.

En lo que va de marzo, Guayaquil tiene un acumulado de 102,1 mm, aunque es menor que el valor normal de 335,2 mm. Se espera que al menos se alcance el valor normal para el fin de mes.

Por ahora, el máximo acumulado se registra en la estación Puerto Hondo de 174,5 milímetros. Comparado con su normal de 282,9 mm, aún no se ha superado el registro, pero es “bastante probable” que se supere ese valor, agregó González.

Balance nacional de afectaciones y declaratoria de emergencia

El técnico agregó que se estima que sigan las lluvias en los siguientes días de este mes.Dentro de lo acostumbrado, marzo suele presentarse con lluvias más frecuentes y en algunos días con escenarios de precipitaciones intensas.

“Eso no quiere decir que todos los días tenga que llover en una localidad, pero en términos generales será ese el comportamiento”, explicó.

Entre el 1 de enero y el 9 de marzo, Ecuador tuvo 1.486 eventos adversos en el territorio nacional, con afectaciones en 189 cantones y 582 parroquias.

El 27 de febrero, la Secretaría Nacional de Riesgos dispuso la declaratoria de emergencia regional en Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo.

A su vez, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja están en alerta roja.

A nivel nacional hay 5 personas fallecidas y 40.915 personas afectadas, 3.485 personas damnificadas, 11.667 viviendas afectadas y 62 viviendas destruidas.Guayas aparece a la cabeza de las provincias con más afectados.

Solo en esa jurisdicción suman 18.757 afectados de los 44.400 registrados a nivel nacional. (I)

