Venezuela reacciona ante el anuncio de EE.UU. de una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro

Ya en 2020 Washington le puso precio a la cabeza del mandatario, y en enero pasado aumentó el monto ofrecido.

«Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto». Así calificó el Gobierno de Venezuela el aumento de ‘recompensa’ anunciado este jueves por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, en contra del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa desde hace años –sin prueba alguna– de actividades ligadas con el narcotráfico.

«La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela», escribió el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, en referencia a un proyectado atentado terrorista denunciado por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, tras el cual estaría la mano de la Casa Blanca.

«No nos sorprende, viniendo de quien viene», continuó el diplomático, quien aludió a la promesa incumplida de Bondi de divulgar la «lista secreta» de Jeffrey Epstein. Acusó asimismo a la alta funcionaria estadounidense de revolcarse «en escándalos de favores políticos».

«Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política», cerró.

¿Qué dijo EE.UU.?

Bondi anunció, en un video difundido en su cuenta de X, que los Departamentos de Estado y de Justicia fijaron «una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro», por, según la Casa Blanca, utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como el TDA [Tren de Aragua, desmantelado en Venezuela] y los cárteles de Sinaloa y de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en el país norteamericano.

Para argumentar su señalamiento, la titular de la Fiscalía estadounidense aludió a incautaciones certificadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que estarían «vinculadas a Maduro» y representarían «una fuente fundamental» de ingresos para los cárteles «con sede en Venezuela y México». Sostuvo asimismo que «la cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses».

A modo de colofón, Bondi aseguró que EE.UU. considera a Maduro como «uno de los mayores narcotraficantes del mundo» y lo califica como «una amenaza» para su «seguridad nacional». «Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y deberá rendir cuentas por sus atroces crímenes», agregó.

Pese a sus afirmaciones, en el más reciente informe de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, Venezuela figura solo como un país de tránsito de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia. Tampoco hay evidencia que respalde la existencia de grandes cárteles del narcotráfico operando en territorio venezolano y, antes bien, en ese país se reportan periódicamente incautaciones procedentes de Colombia. Además, no hay reportes de la presencia de fentanilo.

En 2020, la Casa Blanca anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la captura del mandatario venezolano y lo acusó –sin respaldo– de «narcoterrorismo». En enero pasado, justo cuando Maduro juraba para un tercer mandato, el monto se elevó a 25 millones de dólares.

Con información de Agencia RT