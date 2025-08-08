El Nacional, único club ecuatoriano que supera en triunfos a Barcelona SC en el historial de enfrentamientos

Actualmente, los Puros Criollos acumulan 102 triunfos frente a los 98 de los amarillos, mientras que 69 encuentros han terminado en empate.

El Nacional recibirá en el estadio Olímpico Atahualpa a Barcelona Sporting Club, este domingo 10 de agosto, en el marco de la fecha 24 de la Liga Ecuabet.

Más allá de la importancia deportiva del encuentro, este duelo tiene un peso histórico singular: se trata de uno de los duelos más tradicionales del país, y que llegará a su edición número 272 (8 de ellos en Copa Libertadores).

Pero además, es el único enfrentamiento en el que Barcelona SC no domina el historial. En efecto, El Nacional es el único club ecuatoriano que supera en victorias a los toreros.

Actualmente, los Puros Criollos acumulan 102 triunfos frente a los 100 de los amarillos, mientras que 70 encuentros han terminado en empate. Este dato no es menor, considerando que Barcelona es el equipo más laureado del campeonato nacional, pero históricamente ha sufrido cada vez que se ha enfrentado al conjunto militar, especialmente en Quito, donde la altitud y el carácter combativo del rival han sido factores determinantes.

Partidos más relevantes

Copa Libertadores: duelos intensos y cargados de historia

1983: En la fase de grupos, El Nacional venció 3‑1 en Quito, mientras que Barcelona se tomó revancha con un 2‑0 en Guayaquil.

1987: Otro cruce parejo: El Nacional se impuso 2‑0 en Quito, y Barcelona ganó 2‑1 como local.

1993: De nuevo equilibrado: triunfo rojo 1‑0 en Quito, pero Barcelona goleó 4‑0 en su casa (hat‑trick de Raúl Avilés y gol de Byron Tenorio)

2025: Supremacía torera: Barcelona SC eliminó en la segunda fase previa de la Libertadores a El Nacional por un global de 2-1, tras ganar 0-1 en Quito y empatar 1-1 como local.

En total, se han enfrentado 8 veces en Libertadores (1983, 1987, 1993, 2025), con un historial a favor de los canarios, con 4 victorias, contra 3 de los militares.

Partidos locales recientes en Quito: dominio de El NacionalDesde 2017, Barcelona no ha logrado vencer en Quito. Partidos clave incluyen:La última victoria torera en Quito fue el 17 de junio de 2017, con un 3‑1 a favor de Barcelona.Por Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1973 (semifinal): En una serie vibrante, El Nacional ganó 3‑1 y 2‑0 (global 7‑4), clasificándose a la final. 1992: El famoso “Monumentalazo”: El Nacional derrotó 2‑1 en la ida a Barcelona, con doblete de Luis Chérrez y luego en la vuelta empata 1-1 en Guayaquil, para dar la vuelta olímpica y llevarse el campeonato. 1995 (torneo de finalización): Barcelona logró una histórica goleada 6‑1 en Guayaquil, con dobles de Manuel Uquillas y Marcelo Morales, además de goles de Luis Gómez y Carlos Alfaro Moreno. 1997: Barcelona consigue una heroica victoria ante Nacional en Quito, luego de remontar dos goles de ventaja de los militares y con un jugador menos. Esto le permitió pelear el título ante Deportivo Quito, finalizando campeones ese año. (D)



