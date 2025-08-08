30.000 dólares el kilo: qué tiene el Geisha panameño que lo hace el café más caro del mundo

Un lote de 20 kilogramos se comercializó por 604.080 dólares en una reciente subasta.

El café Geisha de Panamá volvió a marcar nuevos récords, al conseguir ser vendido en sus diferentes categorías a un alto valor en la subasta electrónica del Best of Panama.

En concreto, durante ese evento, que comenzó en la tarde del miércoles y finalizó la mañana de este jueves, el café Geisha, en la categoría de «lavado», de la Hacienda La Esmeralda, alcanzó el histórico precio de 30.204 dólares por kilogramo, gracias a la venta de un lote de 20 kilogramos en 604.080 dólares, comprado por la empresa Julith Coffee de Dubái, informó la Asociación de Café Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), citada por Metro Libre.

El segundo lugar en cuanto a precio fue para el Geisha en la categoría «Natural», también de la Hacienda La Esmeralda, que alcanzó los 23.608 dólares por kilo, adquirido por JD, de China.

SCAP resalta, además, que en la reciente cata internacional el Geisha Lavado obtuvo 98 puntos sobre 100, mientras que el Natural consiguió 97.

A esto se le suma otro récord, que fue conseguido por el café varietal Laurina (no Geisha), de la misma hacienda, que fue vendido a 8.040 dólares el kilo, comprando por Beijing Specialty Drink Technology Co., Ltd.

«Hemos roto récords en las tres categorías. Es un honor y una sorpresa muy grata ver este reconocimiento al Geisha Lavado. Nunca imaginé que se lograría tan rápido», dijo Rachel Peterson, de Hacienda La Esmeralda, según cita Crítica.

Durante la subasta, la SCAP ofertó 20 lotes de Geisha Lavado, 20 de Geisha Natural y 10 de Varietales, y consiguió 2.861.200 dólares en ventas, superando su propia marca, de 2024, cuando recaudaron 1.388.719 dólares.

Proceso especializado

El café Geisha «se destaca por su perfil de sabor excepcionalmente complejo y delicado», con «sus notas florales, cítricas y afrutadas crean una experiencia sensorial única en cada taza», además, «es conocido por su acidez brillante y equilibrada, su cuerpo sedoso y su final limpio y dulce», dice el portal especializado Despiste Café.

Aunque tiene sus raíces en Etiopía, donde se descubrió en la década de 1930, comenzó a ganar popularidad en Panamá hace poco más de 20 años, justamente de la mano de la Hacienda La Esmeralda, que en 2004, tras descubrir que su café tenía algo especial, ganó por primera vez el Best of Panama.

La hacienda está ubicada en Boquete, en la provincia de Chiriquí. El lugar está a una altitud de entre 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. «Ahí, el clima fresco, la lluvia moderada y la luz solar perfecta crean las condiciones ideales para que este café desarrolle todo su potencial», señala el portal Secta Cafetera.

¿Pero qué lo hace tan caro? Además de su sabor y su cuerpo, se destaca la baja productividad, alta demanda y exclusividad, y procesos de cultivo y cosecha especializados.

En el proceso, entre otras cosas, cada planta recibe un cuidado especial, cada cereza de café se selecciona y recoge a mano, los granos se secan al sol y luego se almacenan en condiciones controladas.

Confirmado.net – RT