Trump le gritó a Netanyahu por la hambruna en Gaza 

El mandatario estadounidense afirmó que sus asesores le habían mostrado pruebas de que los niños allí se están muriendo de hambre.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le habría gritado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su última llamada telefónica debido a la hambruna en la Franja de Gaza, informó este viernes NBC News citando fuentes.

Según los reportes, la conversación entre los líderes tuvo lugar a finales de julio, donde Netanyahu afirmó que «no hay hambruna en Gaza». Trump, en respuesta, declaró públicamente que había visto imágenes de niños en el enclave palestino que «parecen muy hambrientos», que allí hay «una hambruna real» y que «eso no se puede fingir”.

Ante ello, el primer ministro israelí solicitó una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, durante la cual insistió en que la hambruna generalizada en Gaza no es real y que había sido fabricada por Hamás.

Trump interrumpió a Netanyahu y comenzó a gritar, diciendo que no quería escuchar que la hambruna era un invento y que sus asesores le habían mostrado pruebas de que los niños allí se están muriendo de hambre, señalaron las fuentes.

Uno de los exfuncionarios estadounidenses al tanto del asunto entrevistados por el medio describió la llamada como «una conversación directa, mayormente unidireccional, sobre el estado de la ayuda humanitaria», en la que Trump «fue quien más habló”.

Planes de ocupar Gaza

La información sobre la llamada entre Trump y Netanyahu surge en medio de los planes de Israel de ocupar el enclave palestino y de reportes sobre la preparación de recursos militares en la frontera.

«Tenemos la intención, con el fin de garantizar nuestra seguridad, de eliminar a Hamás de allí, permitir que la población se libere y pasarla a un gobierno civil, que no sea Hamás ni nadie que defienda la destrucción de Israel», dijo Netanyahu justo antes de que el gabinete de seguridad del país hebreo se reuniera para deliberar sobre una potencial ocupación militar total.

No obstante, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, ha expresado su temor de que la operación ponga en peligro la vida de los rehenes israelíes. En una reunión reciente le dijo a Netanyahu que creía que estaba «cayendo en una trampa».

