Venezuela ordena la creación de milicias internacionalistas indígenas de Suramérica
October 13, 2025

Nicolás Maduro aseguró que ha recibido «cartas de varios pueblos indígenas» de todo el continente dispuestos a defender el país bolivariano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo la creación de una fuerza militar indígena de alcance continental destinada a defender el país de cualquier agresión.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ariana Cubillos / AP

«Una de las órdenes que voy a dar hoy a la Fuerza Armada Nacional […] es que profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país y se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario«, aseveró.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante su discurso en el evento de conmemoración del Día de la Resistencia y Descolonización de América, en el que una multitud de comunidades indígenas marchó en Caracas para reafirmar su defensa de la paz y la integridad territorial.

En este sentido, Maduro declaró que había recibido «cartas de varios pueblos indígenas» de toda América del Sur «dispuestos a guerrear» en defensa de la nación.

