Trump admite que podría hablar de misiles Tomahawk con Putin

Donald Trump podría decirle a Rusia que si el conflicto ruso-ucraniano no se resuelve, enviará misiles Tomahawk a Ucrania, según indicó este domingo el propio presidente estadounidense.

«Podría decir: ‘Mire, si esta guerra no se resuelve, voy a enviarles [a los ucranianos] misiles Tomahawk’. Podría decir esto. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y, sinceramente, Rusia no necesita eso«, respondió el mandatario cuando le preguntaron si hablaría con Putin sobre el suministro de ese armamento.

Sostuvo que «es apropiado mencionarlo«, aunque admitió que es muy posible que lo haga, también mencionó que quizás no.

El presidente estadounidense lo declaró refiriéndose a la solicitud de este armamento de largo alcance reiterada por el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, en su conversación telefónica de este domingo.

«¿Quieren [los rusos] que los Tomahawks se dirijan hacia ellos? No lo creo», señaló Trump.

El mandatario reconoció que la entrega de estos misiles a Kiev sería el «escalón siguiente» en el conflicto.

Desde Rusia han declarado en reiteradas ocasiones que no existe un arma que pueda cambiar el rumbo del conflicto ucraniano.

Así, el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que una entrega de Tomahawks supondría la destrucción de las tendencias positivas en las relaciones entre Moscú y Washington, ya que su uso es imposible sin la participación directa de los militares estadounidenses.

