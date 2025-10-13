Xi dice que mujeres en China sostienen «la mitad del cielo» en desarrollo económico y social 

BEIJING, Las mujeres realmente han sostenido «la mitad del cielo» en el desarrollo económico y social de China, manifestó hoy lunes el presidente Xi Jinping en la ceremonia de apertura de la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer.

Al enumerar los logros, Xi dijo que las mujeres en China ahora representan más del 40 por ciento de la población empleada, constituyen más de la mitad de todos los emprendedores en la industria de internet y representaron más del 60 por ciento de los medallistas en los últimos cuatro Juegos Olímpicos de Verano.

En la nueva era, las mujeres chinas participan en todo el proceso de gobernanza nacional y social con una confianza y vitalidad sin precedentes, afirmó Xi.

«En la nueva expedición de la modernización china, cada mujer es una protagonista», añadió.

