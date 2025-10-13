Cierres viales por alerta de manifestaciones en Quito

El paro convocado por la Conaie por el aumento en el precio del diésel se mantiene.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que hay cierres viales en varios sectores de la ciudad debido a posibles manifestaciones que se desarrollarían este lunes, 13 de octubre.

Centro Histórico:

Calle Mejía y Benalcázar.

Calle Mejía y García Moreno.

Calle Mejía y Venezuela.

Calle Guayaquil y Chile.

Calle Guayaquil y Espejo.

Calle Guayaquil y Sucre.

Calle Guayaquil y Bolívar.

Calle Guayaquil y Rocafuerte.

Calle Rocafuerte y Venezuela.

Calle Rocafuerte y García Moreno.

Calle Bolívar y Benalcázar.

Calle Benalcázar y Sucre.

Calle Cuenca y Chile. (I)

Confirmado.net – El Universo