Cierres viales por alerta de manifestaciones en Quito
Crecen los testimonios de represión policial y militar durante el paro nacional en Ecuador
La música reduce la ansiedad en 7 de cada 10 pacientes, recuerdan Músicos por la Salud
Emergente regulación de IA en China fomenta futuro abierto y seguro para IA, según investigadores
October 13, 2025

Cierres viales por alerta de manifestaciones en Quito

  • octubre 13, 2025
El paro convocado por la Conaie por el aumento en el precio del diésel se mantiene. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que hay cierres viales en varios sectores de la ciudad debido a posibles manifestaciones que se desarrollarían este lunes, 13 de octubre.

Centro Histórico: 

Calle Mejía y Benalcázar.

Calle Mejía y García Moreno.

Calle Mejía y Venezuela.

Calle Guayaquil y Chile.

Calle Guayaquil y Espejo.

Calle Guayaquil y Sucre.

Calle Guayaquil y Bolívar.

Calle Guayaquil y Rocafuerte.

Calle Rocafuerte y Venezuela.

Calle Rocafuerte y García Moreno.

Calle Bolívar y Benalcázar.

Calle Benalcázar y Sucre.

Calle Cuenca y Chile. (I)

