Venezuela ofrece ayuda a México para búsqueda de víctimas por fuertes lluvias

Caracas, El Gobierno venezolano se solidarizó este martes con México por las fuertes lluvias registradas en ese país y ofreció su ayuda para la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas en cuatro estados de esa nación.

El Gobierno de Venezuela expresó condolencias a México por las lluvias que dejaron 64 muertos y 65 desaparecidos, y ofreció enviar la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para apoyar las labores de rescate.Foto: Internet-TeleSUR

«El Gobierno venezolano expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de los 64 fallecidos y pone a disposición del Gobierno mexicano la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar a los fines de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las 65 personas desaparecidas y facilitar las operaciones que realizan las autoridades mexicanas para atender a los damnificados», señala el comunicado difundido por el canciller Yván Gil.

Las fuertes precipitaciones se registraron en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro de México).

Al respecto, Caracas manifestó que «confía plenamente en la fortaleza y resiliencia del honorable pueblo mexicano para superar esta lamentable situación».

De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 100.000 viviendas resultaron afectadas en los cinco estados golpeados por las inundaciones causadas por las precipitaciones.

Las lluvias torrenciales se registraron desde el 6 al 9 de este mes, según Protección Civil de México.

Confirmado.net – Sputnik