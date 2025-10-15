China seguirá compartiendo con el mundo los frutos de su progreso científico y tecnológico 

BEIJING, China seguirá implementando plenamente la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación, acogerá al mercado mundial con mayor apertura y compartirá con el mundo los frutos de su progreso científico y tecnológico, afirmó hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian.

China impulsará su desarrollo mediante la innovación y mantendrá una mayor apertura al mercado global, compartiendo los frutos de su crecimiento tecnológico, especialmente en sectores como la robótica, la manufactura inteligente y la digitalización.Foto: Internet

Lin hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular en respuesta a los recientes comentarios del presidente de la Federación Internacional de Robótica (IFR, siglas en inglés), Takayuki Ito, quien comentó en una entrevista reciente que la industria robótica de China se está desarrollando a un ritmo sin precedentes, impulsando la automatización del sector manufacturero a nivel mundial.

Lin indicó que de acuerdo con el informe World Robotics 2025 publicado por la IFR, las existencias operativas de robots industriales en China superaron los 2 millones de unidades en 2024, situándose a la cabeza del mundo.

«Mientras tanto, hemos visto cómo los robots chinos disfrutan de unas perspectivas de aplicación prometedoras, desde la automoción, la electrónica, la metalurgia y la maquinaria hasta los servicios domésticos, la atención médica y la educación.

Están pasando de los laboratorios a las líneas de producción de las fábricas ya los hogares de todo el mundo», subrayó.

La producción masiva de robots chinos y los diversos escenarios de aplicación se ven impulsados ​​por una innovación dinámica y un entorno que mejora continuamente para el desarrollo industrial, aseveró Lin, quien agregó que este progreso no sólo ha acelerado el crecimiento de las empresas nacionales, sino que también ha estimulado el desarrollo coordinado en las cadenas de suministro internacionales y las industrias relacionadas.

Hasta la fecha, China alberga más de 500.000 empresas de alta tecnología y lidera el mundo con más del 40 por ciento de las «fábricas faro» globales, que representan la vanguardia de la fabricación inteligente y la digitalización, expresó.

«Estos avances están inyectando un impulso sostenido a la economía china, al tiempo que aportan sabiduría y fuerza al avance tecnológico mundial», agregó Lin.

