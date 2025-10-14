Un megaapagón deja sin luz a la mitad de Brasil 

El corte del servicio se debió a un incendio en una subestación de Paraná, en el sur del país.

La madrugada de este martes se registró un apagón en el Distrito Federal y al menos ocho estados de Brasil, tras un incendio en un reactor de la subestación eléctrica de Bateias, en Campo Largo, en el estado de Paraná, en el sur del país.

Las entidades afectadas fueron Sao Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Bahía, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Río Grande del Norte y el Distrito Federal.

Luego de una hora y media de labores entre el Operador Nacional del Sistema (ONS) y el personal técnico, las cargas fueron reestablecidas en el Norte, Noreste, Sureste y Centro-Oeste del país. En la región Sur se restituyó el servició por completo al cabo de dos horas y media, afirmó el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira en una entrevista.

Silveira aseguró que lo ocurrido fue «un episodio puntual». Tras el incendio en la subestación, se hizo una interrupción importante del flujo eléctrico y, como el sistema funciona de forma automatizada, el ONS hizo un corte programado de energía para evitar que el corte afectara a las entidades vecinas.

El incendio será investigado

Las llamas en la subestación de Bateias, un punto estratégico de conexión del país, fueron controladas por los bomberos en la madrugada y las causas del siniestro están siendo investigadas, según Folha.

«Si el sistema pierde una subestación con este volumen de energía (500 kV), se programa un corte porcentual en cada estado más cercano y en algunos otros, donde es necesario reprogramar la carga. Así se hizo», añadió.

Silveira aseguró que la falla no se debió a «falta de energía», sino que fue «un problema en la infraestructura» encargada de su transmisión. Por ello, descartó que la causa de este megaapagón fuera por falta de planeamiento, como ocurrió en 2001 y 2021.

Por su parte, el director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), Sandoval de Araujo Feitosa, sostuvo que en casos de emergencia, las interrupciones forman parte del sistema de protección y las caídas de energía indican que funciona.

Se espera que representantes del Ministerio de Minas y Energía (MME), del ONS y de ANEEL se reúnan en esta jornada para analizar las causas del apagón de la madrugada, recoge O GLOBO.

Confirmado.net – RT