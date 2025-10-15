Avances en el diálogo: Otavalo anuncia primeros acuerdos hacia la paz

Otavalo, 15 de octubre de 2025 – La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa Acosta, anunció importantes avances en el proceso de diálogo entre representantes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional.

Tras una intensa jornada de negociaciones, se lograron los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz en el cantón. Entre los puntos destacados, se encuentra la liberación de siete jóvenes y dos adultos mayores que permanecían detenidos por su participación en las recientes manifestaciones.

La alcaldesa subrayó que este miércoles continuarán las mesas de diálogo para evaluar las propuestas presentadas por las comunidades indígenas, en busca de soluciones consensuadas que permitan superar la crisis actual.

El anuncio se da en medio de un ambiente de expectativa nacional, con una posible salida al paro en discusión para este mediodía, cuando se retomarán las conversaciones entre el movimiento indígena y el Ejecutivo. Fin