El ataque con explosivos en el norte de Guayaquil en imágenes: daños, muertos y heridos 

La explosión dejó un muerto y varias personas heridas.

El ataque con explosivos registrado la tarde del martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil ha dado la vuelta al mundo.

Un coche bomba estalló en zona del norte de Guayaquil. Foto: AFP

Agencias de noticias replicaron la información y medios de América Latina y Europa difundieron el incidente.

El hecho ocurrió en una zona comercial y turística del norte de Guayaquil, donde se ubican el centro comercial más grande de la ciudad, hoteles, oficinas y consultorios.

Según el Gobierno, en el sitio se identificaron dos vehículos: uno detonó, mientras que el segundo contenía una carga explosiva que fue neutralizada de inmediato por equipos especializados.

Vehículos que cruzaban por la vía resultaron con daños por la onda expansiva. Unos terminaron con el parabrisas con daños.

Los ventanales de los edificios del área también resultaron afectados por el estallido.

Vecinos de las ciudadelas aledañas escucharon la fuerte explosión a varios kilómetros del sitio.

La Fiscalía abrió —de oficio— una investigación tras la explosión de un vehículo registrada en el norte de Guayaquil y dispuso diligencias como el levantamiento del cadáver, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de versiones. (I)

Confirmado.net – El Universo