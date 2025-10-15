China se opone a una interferencia externa en asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto 

BEIJING, China se opone a la interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto, afirmó hoy miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian.

Las declaraciones de Lin se produjeron después de que Estados Unidos anunciara el martes un ataque a otra embarcación pesquera cerca de la costa de Venezuela, que supuestamente provocó seis muertos, junto con el despliegue de buques de guerra estadounidenses y un submarino nuclear en el Mar Caribe, y la activación por parte de Venezuela de nuevas zonas integrales de defensa.

Al responder a una consulta relacionada con el tema en una conferencia de prensa regular, Lin afirmó que China apoya la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y la Declaración de los Estados Miembros del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, y se opone a las acciones que socavan la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

El portavoz agregó que China apoya el esfuerzo de combatir los delitos transfronterizos mediante una mayor cooperación internacional y se opone a las «operaciones de aplicación de la ley» unilaterales y excesivas de Estados Unidos contra las embarcaciones de otros países.

Lin agregó que China hace un llamado a Estados Unidos para participar en la cooperación judicial y de aplicación de la ley normal a través de marcos legales bilaterales y multilaterales.

Confirmado.net – Xinhua