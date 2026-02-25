Uruguay declara la emergencia sanitaria por gripe aviar

Argentina detectó un brote y suspendió las exportaciones del sector, mientras Paraguay pidió «máxima alerta» a los productores.

El Gobierno de Uruguay decretó este martes (24.02.2026) la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar , luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos del país.

Un comunicado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca detalló que la medida implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el territorio.

Las autoridades dispusieron restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

Asimismo, quedaron suspendidos los remates, las ferias, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional.

Argentina suspende exportaciones del sector

En Argentina, las autoridades de sanidad animal detectaron un brote de gripe aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, por lo que desde este martes las exportaciones del sector quedaron temporalmente suspendidas.

Así lo informó el Servicio de Sanidad Animal (Senasa) luego de confirmarse el lunes un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, a 120 kilómetros al suroeste de la capital argentina.

El hallazgo puso en marcha un plan de contingencia con aislamiento, desinfección y sacrificio de las aves, cuya cantidad no fue informada.

Paraguay pide «alerta máxima»

Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay requirió a sus funcionarios y productores locales permanecer en «máxima alerta» después de que se detecte el caso en Argentina.

En un comunicado, difundido en X y reseñado este martes por medios locales, el Senacsa solicitó notificación el avistamiento de aves muertas o enfermas, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informara este lunes de un caso de gripe aviar descubierto entre aves de corral en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Senacsa advirtió que «no se debe manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio».

Confirmado.net – Agencia DW