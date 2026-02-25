Urgente!

Uruguay declara la emergencia sanitaria por gripe aviar
Aranceles, inmigración y operaciones en el extranjero: ¿de qué habló Trump en su discurso anual?
2025 deja récord de periodistas muertos, dos tercios a manos de Israel en Gaza
Fabricante chino de drones DJI presenta demanda contra prohibición de EEUU para importar nuevos modelos
February 25, 2026

Uruguay declara la emergencia sanitaria por gripe aviar

  • febrero 25, 2026
  • 0
  • 48
  • 2 Min Read

Argentina detectó un brote y suspendió las exportaciones del sector, mientras Paraguay pidió «máxima alerta» a los productores.

El Gobierno de Uruguay decretó este martes (24.02.2026) la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar , luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos del país.

Un comunicado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca detalló que la medida implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el territorio.

Las autoridades dispusieron restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

Asimismo, quedaron suspendidos los remates, las ferias, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional.

Argentina suspende exportaciones del sector

En Argentina, las autoridades de sanidad animal detectaron un brote de gripe aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, por lo que desde este martes las exportaciones del sector quedaron temporalmente suspendidas.

Así lo informó el Servicio de Sanidad Animal (Senasa) luego de confirmarse el lunes un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, a 120 kilómetros al suroeste de la capital argentina.

El hallazgo puso en marcha un plan de contingencia con aislamiento, desinfección y sacrificio de las aves, cuya cantidad no fue informada.

Paraguay pide «alerta máxima»

Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay requirió a sus funcionarios y productores locales permanecer en «máxima alerta» después de que se detecte el caso en Argentina.

En un comunicado, difundido en X y reseñado este martes por medios locales, el Senacsa solicitó notificación el avistamiento de aves muertas o enfermas, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informara este lunes de un caso de gripe aviar descubierto entre aves de corral en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Senacsa advirtió que «no se debe manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio».  

Confirmado.net – Agencia DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024