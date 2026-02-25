Los canarios llegan a este duelo tras ganar en su estreno, en el torneo local, a Técnico Universitario.

Argentinos Juniors recibirá este miércoles a Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, en el encuentro de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Luego de haber ganado por 0-1 en Guayaquil, con el tanto de Diego Porcel, el equipo argentino llega con ventaja para avanzar a la fase 3, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí (ganó 1-0 el equipo boliviano).

El club canario está obligado a ganar en la casa de Argentinos Juniors, dar el golpe y clasificar a la próxima ronda. El último fin de semana debutó en la serie A de Ecuador con un triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, con un gol de Darío Benedetto, quien volvió a marcar luego de dos años y 16 días.

Dónde ver En Vivo Argentinos Juniors vs. Barcelona SC por la revancha de la fase 2 de Copa Libertadores

Fecha: miércoles 25 de febrero

Hora: 19:30

Estadio: Diego Armando Maradona

Transmiten: ESPN, Disney +, Fox Sports. (D)

Confirmado.net – El Universo