Lula sugiere que el BRICS podría sustituir al G20 como principal foro económico

El mandatario brasileño defendió el «fortalecimiento del multilateralismo”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió que el bloque de los BRICS, formado por Brasil, Rusia, la India, China, Sudafrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía Indonesia e Iran, podría sustituir al G20 como principal foro económico mundial.

«Lo que necesitamos es ser conscientes de que 10 miembros de los BRICS participan en el G20«, dijo el mandatario brasileño este domingo, al término de su visita oficial a la India. En este contexto, defendió que una alianza de los países del Sur Global puede «cambiar la lógica económica del mundo”.

Ante la imposición unilateral de aranceles por parte del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, Lula destacó la importancia del «fortalecimiento del multilateralismo» para tener «más fuerza» y ganar la batalla. «Creo que países como la India, Brasil, Australia y otros del sur global pueden unirse», expresó, señalando la semejanza de los problemas e intereses que comparten.

Tras señalar que «no existe la posibilidad de que ningún país resuelva su problema individualmente», el mandatario insistió en «dar cierta visibilidad a un grupo que estaba marginado» como alternativa a los formatos tradicionales de poder global, a fin de no «pelear» ni depender de esquemas como el G4, G7 o G20.

«Quizás nuestro grupo fortalecido se una al G20 y, quizás, algún día tengamos un solo grupo y, en lugar del BRICS y del G20, tengamos el G30″, agregó.

Aunque Washington alberga «inquietudes» en relación a los BRICS», Lula señaló que, «en realidad, la inquietud es con China, no con los BRICS». En este sentido, el mandatario insistió en que el objetivo no es una nueva Guerra Fría, sino «fortalecer el grupo».

Confirmado.net – RT