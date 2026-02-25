Fútbol.- El expresidente de la FIFA Joseph Blatter critica a Gianni Infantino y califica a la FIFA de «dictadura»

MÚNICH (ALEMANIA), 25 (dpa/EP)

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter se mostró de nuevo crítico con el actual presidente del organismo, Gianni Infantino, calificándole como «cómplice» del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y afirmando que con él al frente, el ente rector del fútbol mundial «es una dictadura» donde ninguno de los miembros «tiene voz ni voto».

«¿Qué es la FIFA hoy en día? Solo está formada por su presidente, Infantino. ¡La FIFA es una dictadura! El Consejo de la FIFA, con casi 40 miembros, no tiene voz ni voto», declaró Blatter al semanario alemán ‘Sport Bild’ en una entrevista publicada este miércoles.

Para el exmandatario suizo, Infantino «se está aislando totalmente» y lo compara con Luis XIV de Francia, rey del país galo entre 1643 y 1715. «Gobierna como un ‘Rey Sol’ (en referencia a este monarca). He oído en la FIFA que no quiere que le saluden cuando se presenta en la sede», recalcó.

Blatter arremetió también contra Infantino por haber actuado como «cómplice» del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes del Mundial de este verano que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. «Por supuesto que Trump montará un espectáculo, ya lo está haciendo. Para ello, necesita a su nuevo amigo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aunque el término ‘cómplice’ es más apropiado que ‘amigo'», señaló.

Y es que el suizo tiene claro que Infantino es sumiso con el mandatario estadounidense. «El Premio de la Paz para Trump es algo incomprensible. Infantino está tratando de ganarse el favor de Trump porque lo necesita», subrayó.

Finalmente, el expresidente de la FIFA considera que merece recibir una «despedida honorable» en el Congreso de la FIFA. «Nunca dimití ni fui destituido, sino que dejé mi cargo en 2015», apuntó pese a que su dimisión se dio en medio de un escándalo de corrupción y fue expulsado de las actividades futbolísticas.