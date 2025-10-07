«Una provocación»: Maduro comenta operación de falsa bandera informada a EE.UU. 

El mandatario anunció que las autoridades estadounidenses ya fueron informadas de quiénes fueron los responsables de planear la agresión contra su sede diplomática.

Como una «operación de provocación» dirigida a generar una escalada militar entre Washington y Caracas calificó este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un atentado con explosivos contra la Embajada de EE.UU. en la capital venezolana que denunció previamente el representante de su Ejecutivo en los diálogos de paz, Jorge Rodríguez.

«Es una operación típica de falsa bandera, una operación típica de provocación, para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional a través de redes y medios, para culpar al Gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamientos donde nadie va a preguntar cómo lo hizo ni quién lo hizo, donde nadie va a escuchar a nadie, sino que se van a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y los misiles», sostuvo el mandatario en su programa Con Maduro+.

Seguidamente, se preguntó «a quién beneficia el crimen», al estimar que esta «es la primera pregunta que se hace un investigador». «¿A quién beneficiaba esta acción terrorista? Que cada quien saque sus conclusiones», inquirió.

Cuando le preguntaron cómo se enteró su administración de la operación de falsa bandera en curso, refirió que la «información fue confirmada por al menos dos fuentes de mucha credibilidad», una nacional y otra internacional, tras lo cual las autoridades locales decidieron hacerle seguimiento al caso y determinaron que imperaba avisar al Gobierno estadounidense del plan.

«Se confirmó. Y apenas yo, personalmente, pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble y muy destructiva por [parte] del grupo terrorista que se estaba encargando de esta clase de cosas, le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el Gobierno de EE.UU. Lo hizo de manera inmediata», relató

Reacciones y medidas

Al comentar la reacción de las personas a las que Rodríguez contactó, aseguró que fue «positiva». Y con respecto a las medidas adoptadas para salvaguardar la legación diplomática, apuntó que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, envió «al comisario de la Policía Diplomática venezolana» a reforzar el perímetro de la sede diplomática, en cooperación con el personal de vigilancia designado por Washington para cuidar de esas instalaciones, mientras continúan las investigaciones.

«Puedo decir que en la tarde de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al Gobierno de EE.UU. [quiénes son] los responsables de la preparación de este ataque terrorista, en qué parte están estos responsables. Y también informó que, en lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano», abundó.

Así, dijo para concluir, «ya el Gobierno de EE.UU. tiene esa información, con nombres y apellidos, hora de reunión, qué conversaron y dónde conversaron de este atentado, que fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá».

Confirmado.net – RT