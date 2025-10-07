Industria ligera de China mantiene sólida expansión desde 2021 hasta 2024 

BEIJING, Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), la industria ligera de China se expandió de manera constante, con una producción que continuó creciendo, según el Consejo Nacional de la Industria Ligera de China.

China fortalece su industria ligera desde 2021, con récords en exportaciones y empleo, y apuesta por innovación y crecimiento sostenido hasta 2030.Foto: Internet

En 2024, el país tenía 140.000 empresas de la industria ligera que superaban el tamaño designado, las cuales proporcionaron 17,92 millones de empleos.

Las exportaciones del sector alcanzaron los 925.400 millones de dólares, representando el 25,9 por ciento del valor total de exportación del país y situándose en primer lugar entre todas las industrias por quinto año consecutivo.

La estructura de la industria ligera de China se está actualizando de forma constante, con una rápida expansión en electrodomésticos inteligentes, baterías de nueva energía, bicicletas eléctricas y otros segmentos emergentes, según Zhang Chonghe, presidente del consejo.

China tiene como objetivo aumentar los ingresos operativos de su industria ligera a más de 30 billones de yuanes (unos 4,22 billones de dólares) para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de al menos el 5 por ciento.

Se espera que el número de laboratorios nacionales clave y centros de investigación en ingeniería en el sector supere los 300 para 2030, mientras que se anticipa que las patentes de invención válidas crezcan en un promedio del 15 por ciento anual, de acuerdo con Zhang.

Confirmado.net – Xinhua