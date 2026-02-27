Urgente!

UE anuncia aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano se aplicará de forma provisional pese a una revisión pendiente por parte del máximo tribunal de la UE, anunció la Comisión Europea.

La presidenta de la Comisión EuropeaUrsula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, luego de que Argentina y Uruguay completaran su ratificación.

«Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional», afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea. 

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

Aplicación provisional

«La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional», apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, «de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento«.

Así, aseguró que la Comisión «seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente» en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas. 

Italia aplaude

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, aplaudió en la red social X: «Bien por Von der Leyen que ha decidido la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Es un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia», dijo Tajani.

Confirmado.net – Agencia DW

