Decimocuarto sueldo 2026: fecha oficial de pago para jubilados del IESS y el sector público
February 28, 2026

Decimocuarto sueldo 2026: fecha oficial de pago para jubilados del IESS y el sector público

El decimocuarto sueldo es un bono económico al que tienen derecho los trabajadores en relación de dependencia y jubilados.

Los trabajadores bajo relación de dependencia y jubilados recibirán en marzo de 2026 el decimocuarto sueldo, también conocido como bono escolar.

El monto está fijado en $ 482, correspondiente al salario básico unificado (SBU) y se paga de forma íntegra a quienes hayan cumplido un año de trabajo a la fecha y a los jubilados.

Este 2026, el decimocuarto sueldo se paga obligatoriamente hasta el 15 de marzo.

Origen del bono escolar

El decimocuarto sueldo fue incorporado el 29 de octubre de 1968, durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, mediante la Ley 68-010. Su propósito fue ayudar a las familias a cubrir los gastos del inicio del año lectivo.

Previamente, en la administración de Carlos Julio Arosemena Monroy, se había establecido el decimotercer sueldo o aguinaldo navideño.

Sanciones por incumplimiento

Los empleadores que no paguen el decimocuarto sueldo dentro de los plazos establecidos pueden ser sancionados con multas que van desde tres hasta veinte salarios básicos unificados, conforme a la normativa laboral vigente. (I)

Confirmado.net – El Universo

