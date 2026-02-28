Urgente!

Rodríguez pide a Trump cesar «bloqueo» sobre Venezuela
China mejora el bienestar infantil y refuerza la atención a menores
Decimocuarto sueldo 2026: fecha oficial de pago para jubilados del IESS y el sector público
UE anuncia aplicación provisional del acuerdo con Mercosur
February 28, 2026

China mejora el bienestar infantil y refuerza la atención a menores

  • febrero 27, 2026
  • 0
  • 124
  • 2 Min Read

BEIJING, El Ministerio de Asuntos Civiles de China ha publicado dos documentos normativos destinados a mejorar el enfoque del bienestar infantil y la asistencia a los menores, los cuales entrarán en vigor el 1 de abril de 2026. En virtud de las nuevas medidas provisionales, los gobiernos locales crearán centros de asistencia y protección para menores.

El Ministerio de Asuntos Civiles de China publicó nuevas medidas que obligan a crear centros de asistencia y protección para menores, ampliando servicios de salud, educación, apoyo psicológico y atención a niños con discapacidad desde el 1 de abril de 2026. Foto: Internet-Xinhua

Estas entidades estatales deberán prestar una serie de servicios a los niños a su carga, incluyendo ayuda para la subsistencia, servicios de búsqueda de familiares, atención médica, educación, seguridad y asesoramiento psicológico.

Las medidas también asignan a estas instituciones la responsabilidad de intervenir en situaciones de crisis y evaluar la tutela de los niños vulnerables que no están bajo su custodia.

Las medidas de gestión revisadas para las instituciones de bienestar infantil incluyen nuevas disposiciones para ampliar los servicios sociales.

Asimismo, se anima a las instituciones cualificadas en este sector a ofrecer servicios de rehabilitación a los niños con autismo u otras discapacidades en el espacio comunitario.

Las normas revisadas también describen requisitos detallados en materia de seguridad contra incendios, respuesta a emergencias, gestión de archivos y supervisión de donaciones, entre otras áreas clave.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020