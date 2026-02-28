China mejora el bienestar infantil y refuerza la atención a menores

BEIJING, El Ministerio de Asuntos Civiles de China ha publicado dos documentos normativos destinados a mejorar el enfoque del bienestar infantil y la asistencia a los menores, los cuales entrarán en vigor el 1 de abril de 2026. En virtud de las nuevas medidas provisionales, los gobiernos locales crearán centros de asistencia y protección para menores.

El Ministerio de Asuntos Civiles de China publicó nuevas medidas que obligan a crear centros de asistencia y protección para menores, ampliando servicios de salud, educación, apoyo psicológico y atención a niños con discapacidad desde el 1 de abril de 2026. Foto: Internet-Xinhua

Estas entidades estatales deberán prestar una serie de servicios a los niños a su carga, incluyendo ayuda para la subsistencia, servicios de búsqueda de familiares, atención médica, educación, seguridad y asesoramiento psicológico.

Las medidas también asignan a estas instituciones la responsabilidad de intervenir en situaciones de crisis y evaluar la tutela de los niños vulnerables que no están bajo su custodia.

Las medidas de gestión revisadas para las instituciones de bienestar infantil incluyen nuevas disposiciones para ampliar los servicios sociales.

Asimismo, se anima a las instituciones cualificadas en este sector a ofrecer servicios de rehabilitación a los niños con autismo u otras discapacidades en el espacio comunitario.

Las normas revisadas también describen requisitos detallados en materia de seguridad contra incendios, respuesta a emergencias, gestión de archivos y supervisión de donaciones, entre otras áreas clave.

Confirmado.net – Xinhua