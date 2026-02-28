Rodríguez pide a Trump cesar «bloqueo» sobre Venezuela

La presidenta interina chavista llamó «socio y amigo» a Donald Trump y le solicitó levantar todas las sanciones contra el país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este jueves (26.02.2026) al mandatario estadounidense, Donald Trump, como «amigo» y le pidió el «cese del bloqueo y las sanciones» en el marco de la nueva relación con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar.

«Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela», dijo Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal.

Trump, quien dice estar a cargo de Venezuela, ha expresado su satisfacción con Rodríguez. El martes, el republicano dijo en su discurso del Estado de la Unión que Venezuela era un «socio y amigo».

«Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana», dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez: Venezuela «nunca ha sido país enemigo» de EE.UU.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el «nuevo amigo y socio» de EE.UU. y aseguró que su país «nunca ha sido país enemigo» de la nación norteamericana, y que «siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación».

«Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta», expresó.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro, el 3 de enero, y dio un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Desde el inicio de su mandato, recibió a la diplomática Laura Dogu como jefa de misión estadounidense en Venezuela y visitas de autoridades como el director de la CIA, el jefe del Comando Sur y el Secretario de Energía.

El petróleo venezolano tiene un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones.

El gobierno de la presidenta interina ha avanzado en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras, además de una histórica ley de amnistía que permite la salida de cientos de presos políticos.

El proceso de liberaciones ha avanzado a cuentagotas. La oenegé Foro Penal estima que aún permanecen más de 560 presos políticos en cárceles de Venezuela.

Confirmado.net – Agencia DW