Trump propone trabajar en un nuevo tratado de armas estratégicas con Rusia

El mandatario comentó la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START III, que habían suscrito las dos naciones nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto trabajar en un nuevo acuerdo de armas estratégicas con Rusia en lugar de prolongar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START III o Nuevo START, que expira este jueves.

«En lugar de prorrogar el Nuevo START (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo, está siendo gravemente violado), nuestros expertos nucleares deberían trabajar en un nuevo tratado mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro», publicó el mandatario en Truth Social.

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, citó durante una conferencia de prensa las afirmaciones de Trump, indicando que el presidente republicano «quiere que nuestros expertos nucleares trabajen en un tratado nuevo mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro». «Y eso es lo que Estados Unidos seguirá discutiendo con los rusos«, concluyó.

Rusia y EE.UU. ya no están vinculados por obligaciones

Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en relación con la finalización del acuerdo, declaró que las partes ya no estaban vinculadas por sus obligaciones.

«En las circunstancias actuales, partimos de la base de que las partes del START ya no están vinculadas por ningún compromiso ni declaración simétrica en el contexto del tratado, incluidas sus disposiciones fundamentales, y que, en principio, son libres de elegir sus próximos pasos», reza el comunicado de la Cancilería.

Al mismo tiempo, se indica que Moscú «tiene la intención de actuar de manera responsable y ponderada», con base en un análisis minucioso de la política militar de Estados Unidos y de la situación general en el ámbito estratégico.

Condiciones del acuerdo

El START III fue firmado el 8 de abril de 2010 por los entonces presidentes de Rusia, Dmitri Medvédev, y EE.UU., Barack Obama, y prorrogado sin condiciones previas por cinco años en febrero de 2021.

Confirmado.net – RT