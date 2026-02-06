China y Uruguay impulsarán la mejora en calidad y eficiencia de su cooperación económica y comercial 

BEIJING, En los últimos años, bajo la orientación estratégica de los dos jefes de Estado, la confianza política mutua entre China y Uruguay se ha profundizado y la cooperación en diversos ámbitos ha avanzado de manera constante, y China ha sido el mayor socio comercial de Uruguay durante más de una década, afirmó el portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong.

China trabajará con Uruguay para poner en práctica los importantes consensos alcanzados por los dos jefes de Estado, aprovechar mecanismos como la Comisión Mixta Económico-Comercial, y mejorar la calidad y la eficiencia de la cooperación económica y comercial entre los dos países para lograr resultados más sustanciales y profundos, indicó He, en una conferencia de prensa regular celebrada el jueves en Beijing.

Durante la visita del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, a China, quien encabezó una importante delegación empresarial, ambos jefes de Estado mantuvieron conversaciones y trazaron el rumbo para avanzar en las relaciones económicas y comerciales bilaterales, de acuerdo con el portavoz, al responder a una pregunta sobre los avances que se han logrado durante la visita.

En presencia de ambos jefes de Estado, el Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay firmaron un memorando de entendimiento sobre la profundización de la cooperación bilateral en materia de facilitación del comercio, que confirma una mayor colaboración en ámbitos como las cadenas de suministro, los estándares y la evaluación de la conformidad, la facilitación y la digitalización del comercio, y el comercio ecológico, con el objetivo de promover un desarrollo de alta calidad del comercio bilateral.

Confirmado.net – Xinhua