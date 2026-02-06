Juez Carlos Serrano comparecerá en juicio político contra Mario Godoy

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convocó al juez anticorrupción Carlos Serrano para que rinda testimonio este viernes 6 de febrero, en el marco del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presuntas presiones y amenazas vinculadas a decisiones judiciales.

Comisión de Fiscalización convoca a juez anticorrupción

La Asamblea Nacional del Ecuador, a través de su Comisión de Fiscalización, citó al juez anticorrupción Carlos Serrano para comparecer de manera presencial este viernes 6 de febrero de 2026, a las 10:30, en Quito.

La comparecencia se desarrollará como parte del juicio político que se sigue contra Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, y fue incluida como primer punto del orden del día tras la notificación formal realizada por la mesa legislativa.

Presuntas presiones y amenazas judiciales

De acuerdo con las denuncias que analiza la comisión, el juez Serrano habría recibido presiones y amenazas por parte del exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor.

Estas presiones estarían relacionadas con un fallo emitido dentro de un proceso por lavado de activos que involucraba a un ciudadano extranjero investigado por presunto narcotráfico. El caso se tramitó en la jurisdicción donde Serrano ejercía funciones, lo que generó preocupación entre los legisladores por una posible interferencia en la independencia judicial.

Testimonio clave en el juicio político

Los asambleístas interpelantes sostienen que la versión del juez Serrano es clave para respaldar las acusaciones formuladas dentro del proceso legislativo. Durante la jornada también se prevé la recepción de otros testimonios que alimentarán el expediente del juicio político contra Godoy.

El legislador Raúl Chávez, de la bancada Revolución Ciudadana, solicitó que se habilite un enlace telemático en caso de que el magistrado no pueda asistir de forma presencial, con el fin de garantizar su comparecencia.

Posible comparecencia telemática

Chávez aseguró que Serrano expresó su voluntad de declarar ante la comisión y recalcó que su testimonio permitirá esclarecer posibles actos de presión dentro del sistema judicial. Será la Comisión de Fiscalización la que defina el mecanismo final para asegurar la participación del juez en la sesión convocada.

