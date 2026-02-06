Estas son las provincias de Ecuador que tendrán lluvias entre el 5 y 8 de febrero

Los días con lluvias más intensas serán el 6, 7 y 8 de febrero.

Entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero de 2026 se esperan lluvias de variable intensidad acompañadas de tormenta dispersas en varias zonas del país.

En una nueva alerta meteorológica, vigente hasta las 19:00 del 8 febrero, el Inamhi alertó de que los días con lluvias más intensas serán el 6, 7 y 8 de febrero.

Zonas afectadas

Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Manabí y Guayas.

Región Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza.

Región Interandina: Bolíver, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Loja, Pichincha, Imbabura, Carchi, Tungurahua y zonas occidentales de Chimborazo.

Región Insular: Se prevé lluvias de variable intensidad en todas las islas de la región.

El Inamhi indica que es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra, caída de árboles y niebla.

Se recomienda precaución ante posibles crecidas, inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. (I)

Confirmado.net – El Universo