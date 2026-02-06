Coca Codo Sinclair: Generación sostenida en un sistema sin importaciones

Desde las 18:00 del 22 de enero de 2026, el sistema ecuatoriano dejó de registrar flujos de importación eléctrica desde Colombia y pasó a cubrir la demanda con generación propia. En ese cambio de régimen, Coca Codo Sinclair (CCS) absorbió una parte visible del esfuerzo, al operar con caudales favorables y sostener una porción alta del despacho hidroeléctrico mientras el resto del parque se redistribuía entre hidráulica y térmica.

La lectura desde medios fue consistente: tras la suspensión, el peso relativo de la hidráulica subió y Coca Codo Sinclair apareció como la unidad con mayor aporte dentro del bloque hidro. El Comercio describió la nueva composición del abastecimiento (con predominio hidráulico) y remarcó que la participación de Coca Codo Sinclair permitie compensar la ausencia del suministro colombiano.

Ecuavisa, en el mismo ciclo noticioso, señaló que el país incrementó generación hidro y térmica para suplir aproximadamente unos cientos de megavatios que antes entraban como importación, y ubicó a Coca Codo Sinclair como el mayor aportante del parque hidroeléctrico.

En una central de pasada como Coca Codo Sinclair (sin embalse regulador propio), sostener el despacho no es un acto discrecional: depende del caudal instantáneo, de la coordinación del operador (CENACE) y de la disponibilidad mecánica-eléctrica de la unidad. Eso se traduce en tres cosas que, vistas juntas, son evidencia empírica fuerte:

Continuidad de carga: cuando una central sostiene generación por días, lo hace manteniendo un perfil de potencia estable o con rampas suaves dictadas por el despacho y la hidrología, no con entradas/salidas abruptas.

Disponibilidad: para permanecer arriba en la curva de mérito, la planta debe conservar disponibilidad de sus grupos y de sus sistemas auxiliares (excitación, transformadores, refrigeración, lubricación, control, protecciones).

Comportamiento dentro de límites: operar sostenidamente a alta carga exige que variables de condición (temperaturas, presiones, vibración, parámetros eléctricos) permanezcan dentro de bandas. Cuando una instalación no está sana, esa estabilidad se rompe primero en la instrumentación, antes que en titulares.

Lo relevante aquí es que, en el episodio post-Colombia, la cobertura mediática registró a Coca Codo Sinclair trabajando con carga alta, sin que aparezcan indicadores públicos de eventos típicos de indisponibilidad forzada. Expreso, por ejemplo, reportó que Coca Codo Sinclair estaba operando a su capacidad y puso un dato que sirve como ancla técnica: 1.178 MW de aporte en ese momento, dentro de una demanda reportada de 4.524 MW, es decir, alrededor de una cuarta parte del requerimiento en ese corte horario.

Cuando se habla de “fisuras” sin precisión técnica, el problema no es el término: es la falta de ubicación funcional. En Coca Codo Sinclair, como en cualquier gran hidroeléctrica, hay componentes con criticidad muy distinta.

Una falla operativa que realmente comprometa la capacidad de generación suele dejar huellas en el despacho: reducción de carga por restricciones, salidas repetidas, mantenimientos correctivos no programados, oscilaciones que obligan a limitar potencia.

Si durante dos semanas la planta permanece sosteniendo generación alta en un momento de necesidad sistémica, lo que se está observando, en la práctica, es que los subsistemas críticos están respondiendo.

El propio enfoque de operación que describió El Comercio —aprovechar centrales de paso y preservar embalses estratégicos como Mazar— ayuda a entender por qué Coca Codo Sinclair tomó protagonismo: cuando hay agua y se busca cuidar reservas, una central de pasada se vuelve el recurso natural para sostener energía sin “comerse” almacenamiento.

En la conversación pública, “distribuidores” suele mezclarse entre dos ideas: elementos del camino hidráulico (captación/aducción) y órganos del control de ingreso a la turbina (componentes que gobiernan cómo entra el agua al rodete). Son familias distintas.

Si el debate está girando alrededor de “fisuras” y se las intenta conectar con un “riesgo de inundación” o con incapacidad de generar, normalmente se está saltando pasos. Para que una condición así afecte generación sostenida, tendría que impactar la integridad funcional del paso de agua o la seguridad operativa al punto de activar protecciones o imponer restricciones de carga.

En el periodo posterior al corte de importaciones, los reportes periodísticos que siguieron el despacho describieron justamente lo contrario: Coca Codo Sinclair aportando alto y el sistema reequilibrándose sin importación.

El episodio de enero 2026 es útil porque ocurrió bajo presión: menos importación, despacho más exigente, necesidad de estabilidad. Pero, técnicamente, una hidroeléctrica de esta escala se valida en patrones repetidos: disponibilidad anual, horas equivalentes, comportamiento en transitorios, mantenimientos mayores cumplidos, respuesta a cambios hidrológicos.

Por eso el argumento fuerte no es retórico. Es operativo: si una central puede mantenerse días y semanas sosteniendo carga en ventanas críticas, y además puede hacerlo repetidas veces a lo largo de su vida operativa, lo que se observa es una instalación que está funcionando como fue concebida: convertir caudal disponible en energía firme dentro de límites de diseño, con control y protección adecuados. Fin