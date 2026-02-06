Delegación colombiana viajará a Quito para destrabar crisis con Ecuador

En medio de una escalada diplomática y comercial sin precedentes, una delegación de alto nivel del Gobierno de Colombia viajará este viernes a Quito con el objetivo de recomponer las relaciones con Ecuador y abrir una salida a la crisis bilateral que se profundizó desde enero de 2026.

Delegación colombiana llegará a Quito

Según información revelada por Caracol Radio, la comitiva oficial estará encabezada por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. El viaje se concretará a primera hora de este viernes y contempla una intensa agenda de reuniones con autoridades ecuatorianas.

La delegación colombiana también estará integrada por:

Jorge Iván Cuervo , ministro de Justicia

, ministro de Justicia Edwin Palma , ministro de Minas y Energía

, ministro de Minas y Energía Diana Morales , ministra de Comercio, Industria y Turismo

, ministra de Comercio, Industria y Turismo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

¿Quiénes representarán a Ecuador?

Del lado ecuatoriano, los encuentros estarán liderados por la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo. También están previstos diálogos con cónsules de Colombia en Ecuador y otras autoridades sectoriales.

El foco central será restablecer canales diplomáticos, normalizar el intercambio comercial y retomar la cooperación binacional, especialmente en materia de seguridad fronteriza y protección de los flujos económicos entre ambos países.

Seguridad en la frontera, tema clave

Uno de los encuentros más relevantes será la reunión bilateral entre los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador. Allí se revisarán estrategias conjuntas para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en la frontera común, uno de los puntos más sensibles del conflicto diplomático.

Presión petrolera y aumento de tarifas

El conflicto escaló tras la decisión de Ecuador de elevar de tres a 30 dólares la tarifa por el transporte del petróleo colombiano a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que representa un incremento del 900%.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó el cambio tarifario aplicado a Ecopetrol, señalando que se trata de una actualización del valor por barril transportado por una infraestructura estratégica de propiedad ecuatoriana.

Guerra comercial y ruptura diplomática

Desde enero de 2026, las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan uno de sus momentos más críticos. El gobierno del presidente Daniel Noboa impuso aranceles del 30% a productos colombianos, argumentando falta de reciprocidad y deficiencias en cooperación de seguridad.

La respuesta del gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, incluyó la suspensión del suministro de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero y la imposición de aranceles a varios productos ecuatorianos.

Trump como mediador internacional

En una entrevista con Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro reveló que Donald Trump actuará como mediador en el conflicto bilateral. Según Petro, el expresidente estadounidense se comprometió a intervenir para reconstruir una alianza regional contra el narcotráfico entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

“Le pedí que nos ayudara a que volviéramos a ser amigos, y él respondió que llamaría a Noboa para intentar recomponer una alianza”, afirmó Petro, confirmando que Washington tendrá un rol directo en el proceso de distensión.

Confirmado.net / Caracol Radio