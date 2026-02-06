Urgente!

Colombia: el clan del Golfo suspende negociaciones con Petro

El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, anuncia la suspensión de las negociaciones de paz que se desarrollan en Catar con el Gobierno de Gustavo Petro.

El encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca deja una primera consecuencia concreta: el Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, acaba de anunciar que suspende las negociaciones de paz que se desarrollan en Catar.

Trump y Petro pactaron el día anterior priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del Clan. 

Entrega de nombres

Al parecer, el Gobierno colombiano entregó a Estados Unidos los nombres de varios jefes del narcotráfico, considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. La entrega de esos nombres se hizo durante la reunión entre Petro y Trump. 

«Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha», escribió en X la organización narcotraficante. El Clan del Golfo asegura que se levantará de la mesa de negociaciones «provisionalmente» mientras sus miembros hacen consultas.

Confirmado.net – DW 

