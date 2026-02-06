Base de usuarios de internet en China alcanza 1.125 millones y la IA generativa registro adopción creciente 

BEIJING, China tenía 1.125 millones de usuarios de Internet a finales de 2025, con una tasa de penetración que ascendió al 80,1 por ciento, según un informe oficial de la industria.

El documento, publicado hoy jueves por el Centro de Información de la Red de Internet de China, destaca la amplia adopción de la tecnología de la inteligencia artificial (IA) generativa en los sectores de consumo e industrial del país, con un número de usuarios que alcanzó los 602 millones.

El informe concluye que el sector de internet de China había logrado «progresos significativos» durante el período 2021-2025, citando una cobertura ampliada, una aplicación más profunda y una innovación tecnológica mejorada.

Confirmado.net – Xinhua