Trump impondrá a China aranceles de hasta el 130% tras la decisión de Pekín de elevar el control sobre las tierras raras

El presidente de EE UU suspende la reunión que tenía con Xi Jinping en dos semanas y critica a las autoridades del país asiático: “Se están volviendo muy hostiles”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que elevará los aranceles a China hasta el 130% tras la decisión de Pekín de endurecer el control sobre las tierras raras. Una decisión que Trump ha calificado como “siniestra y hostil”.

El presidente ha respondido con dureza a Pekín tras amenazar esta misma mañana con imponer aranceles masivos. “Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente [30%]. Además, el 1 de noviembre, impondremos controles de exportación a todo software crítico”, ha escrito Trump en su red social, Truth, este viernes por la tarde tras haber amenazado por la mañana con “aranceles masivos” a China.

El anuncio ha desatado el miedo en Wall Street. Los principales índices bursátiles que cotizaban en positivo se han dado la vuelta tras conocerse la noticia: el S&P 500 se deja un 2,71% y el índice tecnológico Nasdaq pierde un 2,74%. El dólar, por su parte, se aprecia un 0,5% frente al euro.

Trump también plantea suspender la reunión programada con el presidente chino, Xi Jinping, prevista para finales de este mes. La decisión de China y la respuesta de Trump elevan el tono de la contienda comercial a niveles no vistos desde el pasado abril, cuando el presidente estadounidense impuso aranceles indiscriminados a todo el mundo y empujó al mundo a la antesala de una guerra comercial.

Mas detalles en El Pais