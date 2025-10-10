Militarización de Quito ante posible llegada del Paro Nacional 2025

Quito, 10 de octubre de 2025 – Más de 5.000 efectivos militares ya se encuentran en Quito como parte del despliegue de seguridad del Gobierno en el contexto del #ParoNacional2025. Este contingente forma parte de los 7.000 miembros de las Fuerzas Armadas que reforzarán la seguridad de la capital y de las zonas de la Sierra Norte, identificadas por las autoridades como áreas de mayor “riesgo y conflictividad”.
Según las Fuerzas Armadas, los efectivos fueron movilizados vía aérea desde provincias con bajo índice delictivo, dentro del Plan de Defensa de Quito y como parte de operaciones proyectadas en el norte del país. El organismo enfatizó que las operaciones buscan garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, sin descuidar su misión principal en otras regiones del territorio nacional.
Por su parte, Marlon Vargas, líder de la CONAIE, advirtió que el paro podría extenderse a la capital, considerando la continuidad de las movilizaciones y el descontento social. La declaración del dirigente refuerza la preocupación del Gobierno sobre posibles alteraciones en la tranquilidad de Quito y otras ciudades clave.
Este despliegue militar se suma a las medidas de seguridad ya implementadas en otras provincias, donde se han registrado marchas y bloqueos, mientras el paro, que cumple 18 días, continúa movilizando a comunidades indígenas y sectores sociales afectados por medidas económicas recientes.
