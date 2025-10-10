Urgente!

October 10, 2025

Quién es José Jerí, el controversial político que asume la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí Oré, quien hasta este jueves fuera el presidente del Congreso de Perú, ya viste la banda rojiblanca que lo reconoce como el nuevo mandatario del país.

La madrugada de este viernes juró el cargo por sucesión constitucional después de que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por unanimidad en el Congreso.

El abogado, nacido en Lima hace 38 años, será ahora el encargado de dirigir el país hasta las próximas elecciones, que tendrán lugar en abril de 2026.

En sus primeras declaraciones, él mismo habló de «un gobierno de transición».

Según el profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico Rodrigo Barrenechea, el nuevo presidente era hasta ahora una figura prácticamente desconocida en la política peruana.

«Jerí se encuentra en el poder casi por casualidad en una democracia que se parece cada vez más a una lotería», señala Barrenechea.

Es el séptimo jefe del Estado peruano en los últimos 8 años, luego de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Legislador por el partido conservador y democristiano Somos Perú desde 2021, Jerí asume la presidencia en un escenario político fragmentado, con una sociedad enfadada con la clase política y altas tasas de criminalidad.

El nuevo mandatario peruano se postuló al Congreso en las elecciones parlamentarias de 2021 por la lista electoral de Lima Metropolitana.

A pesar de que recibió poco más de 11.000 votos, accedió a un escaño en reemplazo de Martín Vizcarra, que había obtenido más votos pero fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.

«Su ascenso al Congreso fue accidental», estima Moisés Arce, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de Tulane University.

Jerí ha tenido una carrera política meteórica, siempre de la mano de Somos Perú. Tiene una maestría en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Su figura, muy controvertida, probablemente no ayudará a calmar el panorama.

Ha sido señalado por corrupción en varios casos y de supuesto abuso sexual, lo cual condujo a la justicia a llevar a cabo investigaciones serias sobre él.

Mas detalles en BBCMundo.com

