Pagos en línea durante vacaciones del Día Nacional de China alcanzan 13,26 billones de yuanes

BEIJING, 9 oct (Xinhua) — La cámara de compensación de pagos en línea china NetsUnion y el gigante de pagos con tarjeta China UnionPay reportaron un sólido crecimiento en los pagos en línea durante las vacaciones por el Día Nacional y el Festival del Medio Otoño, según datos del banco central publicados hoy jueves.

Durante las vacaciones de ocho días que concluyeron el miércoles, los pagos en línea a través de las dos plataformas alcanzaron los 13,26 billones de yuanes (1,86 billones de dólares), un aumento de 1,86 billones de yuanes respecto a las vacaciones del año pasado.

Según el Banco Popular de China, las dos plataformas manejaron casi 41.600 millones de transacciones durante este período, lo que representa un aumento de 9.500 millones de transacciones respecto al anterior feriado del Día Nacional.

Con informacion de Agencia Xinhua