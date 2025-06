Trump espera que el programa nuclear de Irán sea «eliminado mucho antes» de que sea necesaria la intervención de EE.UU. 

El presidente estadounidense vaticina que Israel no suavizará sus bombardeos sobre Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que espera que el programa nuclear iraní «sea eliminado mucho antes» de que se produzca cualquier posible implicación estadounidense.

A bordo del avión presidencial Air Force One, el mandatario declaró a la prensa que quiere ver «un final real» a la cuestión nuclear iraní, con Teherán abandonándola «por completo», y no solo un alto el fuego entre Irán e Israel. Asimismo, predijo que Tel Aviv no suavizará sus bombardeos sobre Irán. «Lo van a descubrir en los próximos dos días. Lo van a descubrir. Hasta ahora nadie ha aflojado», dijo.

En este contexto, Trump se mostró indeciso sobre la idea de mandar a su enviado especial de Presidencia, Steve Witkoff, o al vicepresidente J.D. Vance a reunirse con la parte iraní. «Quizás lo haga», dijo. Pero «depende de lo que pase cuando regrese», añadió, refiriéndose a su anticipado retiro de la cumbre del G7 en Canadá.

Comentando la posible amenaza a los intereses estadounidenses, el inquilino de la Casa Blanca expresó que Teherán es consciente de que no debe tocar a las tropas de EE.UU. Washington «tomaría medidas muy duras si le hacen algo a nuestra gente», advirtió.

Además, se negó a revelar si el jefe del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa le habían presentado opciones de planificación en caso de que Irán ataque las bases estadounidenses en Oriente Medio. «No puedo decirles eso», dijo.

Según Trump, el país persa está «muy cerca» de tener un arma nuclear. «No me importa lo que ella haya dicho, creo que están muy cerca de tenerla», dijo Trump al ser preguntado por unas declaraciones de Tulsi Gabbard en marzo.

El propio EE.UU. hace solo dos meses aseveró que considera que Irán no está desarrollando armas nucleares. «La comunidad de inteligencia sigue considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jameneí no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003″, manifestó la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, el 25 de marzo.

Rechazo internacional

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó estos ataques en una conversación con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que « tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio «. Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de Israel empujan a la región hacia una «catástrofe nuclear a gran escala».

«. Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de Israel empujan a la región hacia una «catástrofe nuclear a gran escala». Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. De manera similar han reaccionado países del mundo islámico, entre ellos Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán.

Con información de Agencia RT