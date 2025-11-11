«Es fácil decir: ‘No te preocupes por el mundo’, pero el mundo está resultando ser nuestro mayor cliente», afirmó el presidente estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que «el mundo es Estados Unidos».

El mandatario hizo esta declaración al comentar los aranceles que impuso contra varios países. «China está pagando aranceles a Estados Unidos, no Estados Unidos a China, que es como siempre ha sido. Nadie puede creer en estos acuerdos», dijo.

«Pero cuando alguien dice que ‘está dedicando tiempo al mundo’, bueno, el mundo es Estados Unidos. […] El mundo nos estaba estafando antes de que yo llegara aquí», afirmó el mandatario a continuación.

«El mundo estaba en llamas”

El inquilino de la Casa Blanca señaló que «Europa estaba recibiendo aranceles masivos» y le enviaba a EE.UU. entre 9 y 10 millones de coches al año, mientras que EE.UU. no le suministraba autos. Una situación similar se observaba en el ámbito de la agricultura. «Fue muy injusto. Ahora tenemos un acuerdo por el que 950.000 millones de dólares entran en Estados Unidos gracias a mí y a los aranceles», precisó.

De acuerdo con sus palabras, si no tomara tales acciones, EE.UU. pasaría por un mal momento.

«Es fácil decir: ‘No te preocupes por el mundo’, pero el mundo está resultando ser nuestro mayor cliente. El mundo está… el mundo estaba en llamas. Y podríamos haber acabado en ese fuego muy fácilmente si no hubiéramos tenido un presidente que sabía lo que hacía», subrayó.

Confirmado.net – RT