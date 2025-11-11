Urgente!

November 11, 2025

China ha proporcionado ayuda humanitaria a Filipinas

  • noviembre 11, 2025
  • 0
  • 162
  • 1 Min Read

BEIJING, China ha proporcionado asistencia en efectivo y suministros de emergencia a Filipinas y espera que las personas afectadas por los recientes tifones puedan reconstruir pronto sus hogares, afirmó hoy martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Filipinas ha sido recientemente golpeada por varios tifones, dejando gran cantidad de víctimas y enormes pérdidas de propiedad.

«Lamentamos las vidas perdidas y extendemos nuestras condolencias a las familias cuyos seres queridos murieron o desaparecieron en los tifones», refirió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria.

El vocero remarcó que algunas provincias chinas también están extendiendo una mano amiga a Filipinas a través de canales entre provincias hermanas.

«Deseamos que los afectados se recuperen del desastre y reconstruyan sus hogares lo antes posible», indicó Lin.

Confirmado.net – Xinhua

