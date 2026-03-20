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March 20, 2026

Trump ‘destroza’ a la OTAN en un incendiario mensaje

  • marzo 20, 2026
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«¡Sin EE.UU., la OTAN es un tigre de papel!», declaró el presidente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha menospreciado la importancia de la OTAN sin la presencia de Washington: «¡Sin EE.UU., la OTAN es un tigre de papel!», afirmó en un discurso.

Chip Somodevilla / Gettyimages.ru

«No quisieron unirse a la lucha para impedir que Irán se convirtiera en una potencia nuclear.

Ahora que esa lucha se ha ganado militarmente, sin apenas peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz», criticó el mandatario norteamericano la falta de apoyo de sus aliados.

«Una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo.

Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!», reprochó Trump.

Confirmado.net – RT

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