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March 20, 2026

Ejército niega responsabilidad en muerte durante operativo en Milagro

  • marzo 20, 2026
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El Ejército Ecuatoriano deslindó su responsabilidad en la muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco, ocurrida durante un operativo militar en el sector La Chontilla, en el cantón Milagro, provincia del Guayas.

En un comunicado oficial, la institución señaló que el personal involucrado habría actuado fuera del ámbito de su jurisdicción, sin el conocimiento ni la autorización del escalón superior correspondiente. Además, indicó que el caso se encuentra en proceso de investigación.

Durante la intervención, otro joven resultó herido. Posteriormente, apareció en un video en el que afirma haber sido víctima de agresiones físicas y descargas eléctricas mientras permanecía bajo control de uniformados.

El 17 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa por el presunto delito de ejecución extrajudicial.

El Ejército aseguró que colaborará con las autoridades competentes, facilitando todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley. Asimismo, enfatizó que mantiene “una postura firme frente a cualquier actuación irregular” y que actuará con “total transparencia” en este caso.

Con información de Informa Ecuador

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