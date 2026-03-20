Viajes de pasajeros de aviación civil de China aumentan 11% en febrero

BEIJING, El sector de la aviación civil de China manejó casi 68,31 millones de viajes de pasajeros en febrero, lo que constituye un aumento interanual del 11 por ciento, mostraron hoy viernes datos oficiales.

Las cifras, publicadas por la Administración de Aviación Civil de China, muestran que las rutas aéreas nacionales gestionaron el mes pasado 61,44 millones de viajes de pasajeros, con un alza del 10,5 por ciento frente al mismo mes del año pasado, mientras que las rutas aéreas internacionales se ocuparon de 6,86 millones de viajes, concretando una subida interanual del 15,6 por ciento.

La aviación civil de China registró casi 68,3 millones de viajes de pasajeros en febrero, con un aumento del 11 % interanual, mientras que el transporte de carga y correo creció un 22,3 %. Foto: Internet-Xinhua

En términos de transporte de carga y correo, el sector manejó en febrero 740.000 toneladas, con un aumento del 22,3 por ciento respecto del mismo mes de 2025.

Del total, las rutas aéreas nacionales transportaron 408.000 toneladas de carga y correo, lo que se traduce en un aumento interanual del 21,2 por ciento, mientras que las internacionales gestionaron 332.000 toneladas, con un alza del 23,8 por ciento.

Confirmado.net – Xinhua