Energía propia cubrió toda la demanda a poco de que termine estiaje en Ecuador

Embalse de Mazar ha sobrepasado su cota máxima y llegado a 2.154 metros; su reserva es para dos meses. También se dan mantenimientos a centrales.

La demanda de electricidad en Ecuador se cubre con generación propia desde enero, con dominio de la fuente hidráulica y se complementa con la energía térmica y renovable.

En lo que va del año, con corte al 17 de marzo, el 75,2 % de la producción eléctrica de Ecuador provino de hidroeléctricas, el 22,5 % de plantas térmicas y el restante se distribuyó entre importaciones desde Colombia (1,72 %) y fuentes renovables (0,54 %), según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Colombia suspendió las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador desde el pasado 22 de enero y, tras ello, el Gobierno ecuatoriano informó que el “sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria”.

Esta semana, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, enfatizó que se hizo uso de todo el sistema y que gracias a las precauciones que tuvieron desde enero hasta ahora se ha cubierto la demanda con energía propia.

A radio Centro, la secretaria de Estado comentó que el país cuenta con un parque eléctrico de 7.700 megavatios (MW), y que mucho de ello sale de operación porque está en mantenimiento, reposición, etc. Y que así, por ejemplo, para el 18 de marzo se tenían 5.390 MW disponibles para cubrir la demanda de ese día.

Subrayó que el pico más alto de la demanda se tuvo el pasado miércoles, 11 de marzo, con 5.200 MW.

Como parte de los trabajos en hidroeléctricas, uno de los más recientes corresponde a la unidad de generación cuatro de la central Paute Molino, que entró en mantenimiento mayor (overhaul) tras 20 años de operación continua.

De acuerdo con la planificación establecida por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) se prevé que las actividades de mantenimiento concluyan en abril.

En febrero también se ejecutaron trabajos en la central Marcel Laniado de Wind de 213 MW. Esta hidroeléctrica es parte del Complejo Multipropósito Jaime Roldós Aguilera.

Paute Molino es la central más grande del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral y la segunda con mayor capacidad del país, con 1.100 MW. Las otras centrales del complejo son Mazar con 170 MW y Sopladora con 487 MW.

De acuerdo con datos del Cenace, en el acumulado anual, la central Coca Codo Sinclair lidera la producción con el 29 %, seguida de Paute Molino con el 15 %; posteriormente se ubican Sopladora y Minas San Francisco, con un 7 % de aporte cada una. Lo restante lo completan otras hidroeléctricas.

Si es que se revisan los mismos datos en tiempo real para el 19 de marzo, la producción energética se concentraba en la hidráulica con el 71,1 % y el 28,5 % de la térmica.

De las hidroeléctricas, Paute Molino lideraba en la generación con el 30 %, seguida por Coca Codo Sinclair con el 24 %, Sopladora y Minas San Francisco 15 % cada una, San Francisco con el 5 % y lo restante lo cubren otras hidroeléctricas.

En el Complejo Paute también se encuentra el embalse Mazar, que para hoy, 19 de marzo, a las 11:00, se ubicaba en 2.151,93 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), es decir, cerca de su nivel máximo, que es de 2.153 m.s.n.m. El mínimo es 2.098 m.s.n.m.

En lo que va del mes ha estado entre los 2.151,28 y los 2.154,03 m.s.n.m., es decir que incluso ha sobrepasado su cota máxima, y eso se dio el 12 de marzo, según Celec.

Varios ríos aportan al embalse, entre ellos los de Cuenca: Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui.

El estado de los caudales de los cuatro afluentes este jueves se registró en normal, de acuerdo con el reporte diario de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Etapa).

El embalse Mazar cumple dos roles importantes: regular los caudales cuando se tiene época lluviosa y almacenar agua en época de sequía.

Según Cenace, el estiaje estaba proyectado entre septiembre de 2025 y marzo de este año; sin embargo, las lluvias han tenido presencia significativa. Por ejemplo, en Cuenca, el río Yanuncay se desbordó el 12 de marzo, registrándose estado de alerta debido a un caudal de 92,5 metros cúbicos por segundo.

El analista energético Fernando Salinas comenta que a finales de este mes culmina la etapa de estiaje, y con el nivel en el que se encuentra actualmente el embalse se tendrían garantizados alrededor de dos meses, porque la capacidad de Mazar da para ese tiempo.

Por otro lado, en cuanto a las térmicas, una de las más recientes recuperaciones fueron 20 MW de la central Machala II, operada por Celec, a través de su Unidad de Negocio Termogás Machala.

Un generador de gases fue puesto en mantenimiento mayor en talleres especializados en Alemania y, de esta manera, actualmente Celec dispone de dos unidades operativas en el parque térmico de la comuna Bajo Alto.

Paralelamente, otras dos se encuentran en la etapa final de mantenimiento en talleres de Alemania, y en los próximos días la central enviará al exterior el generador de gases original retirado de la unidad TM2, completando así el ciclo de intervención contemplado en el programa de repotenciación. (I)

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