Skincare viral bajo la lupa: expertos advierten riesgos por rutinas sin control en redes sociales

El auge del contenido de belleza en redes sociales está redefiniendo los hábitos de cuidado facial, pero no siempre para bien. Especialistas de Arcamia alertan que la replicación masiva de rutinas virales, especialmente en plataformas como TikTok, está generando errores que pueden afectar la salud de la piel.

Rutinas virales: más productos, más riesgos

El crecimiento del skincare en redes sociales ha impulsado una cultura de consumo basada en tendencias, donde la cantidad de productos parece ser sinónimo de efectividad. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Pediatrics, desarrollado por investigadores de Northwestern University, revela que estas rutinas incluyen en promedio seis productos por aplicación y hasta once ingredientes activos potencialmente irritantes.

Esta combinación eleva el riesgo de irritación, sensibilidad y daño en la barrera cutánea, especialmente cuando se aplican sin conocimiento técnico. Aunque el estudio se enfoca en adolescentes, especialistas advierten que el fenómeno ya se replica en adultos.

Errores comunes que se vuelven tendencia

Desde Arcamia, expertos en dermocosmética identifican prácticas que se han popularizado en redes sociales y que pueden resultar perjudiciales:

Aplicación directa de hielo sobre el rostro

Mezcla de activos como ácidos exfoliantes y retinol

Uso de ingredientes caseros como limón o bicarbonato

Rutinas extensas con múltiples productos sin control

“Hoy existe una sobreexposición a rutinas que combinan múltiples productos sin entender su función. La piel no responde igual en todas las personas”, explica el Dr. Emilio Cárdenas, especialista de la marca.

Crioterapia facial: cuándo el frío sí funciona

El uso del frío en el cuidado de la piel también ha ganado popularidad, pero no siempre de forma adecuada. La crioterapia facial, aplicada correctamente, puede mejorar la circulación y reducir la inflamación.

El problema surge cuando se utilizan métodos extremos, como el hielo directo, que generan cambios bruscos de temperatura. Frente a esto, el mercado ha desarrollado soluciones que permiten aplicar frío de forma controlada, evitando daños en la piel y garantizando estabilidad en la temperatura.

Hacia un skincare consciente y personalizado

Ante la masificación de tendencias digitales, los especialistas proponen volver a lo esencial: diagnóstico, personalización y control.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Priorizar rutinas simples y consistentes

Evitar combinar activos sin asesoría profesional

Reducir la cantidad de productos

Usar herramientas que respeten la fisiología de la piel

“El skincare no debería responder a tendencias, sino a las necesidades reales de la piel”, concluye Cárdenas.

Una conversación que va más allá de la estética

El debate sobre el skincare viral no es menor. Se trata de cómo los algoritmos están influyendo en decisiones de salud personal. Desde Arcamia se impulsa una visión basada en evidencia y bienestar consciente, promoviendo el autocuidado informado por encima de la viralidad. FIN