Gremio denuncia aumento del 18% de las agresiones a periodistas en Ecuador en 2025

Quito, 3 may (Sputnik).- La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP) alertó este domingo sobre el incremento del 18 por ciento de las agresiones a los profesionales del sector durante el ejercicio de su profesión en 2025, de acuerdo con un pronunciamiento en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa.

Según el texto difundido en el usuario de la red social Facebook por la UNP, la organización regional sin fines de lucro Fundamedios registró 230 agresiones a periodistas durante 2025, lo que representa un incremento del 18 por ciento respecto a 2024.

«Alarmante: casi la mitad de esas agresiones fue cometida por agentes estatales, lo que evidencia un acoso creciente y vergonzoso contra la prensa ecuatoriana. El año pasado, cinco periodistas fueron asesinados»; dice el texto difundido por la UNP en su página digital.

De acuerdo con el texto estos hechos reflejan la gravedad de la situación del periodismo en Ecuador, a lo cual se suma el incumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip); la proliferación de sitios digitales que reproducen narrativas que desinforman y desvían la atención de los asuntos críticos, el acceso selectivo a ruedas de prensa y a entrevistas que, en lugar de garantizar espacios plurales, constituyen un obstáculo adicional para el ejercicio libre del periodismo nacional.

El documento, que recuerda la proclamación por parte de la ONU de esta efeméride, respalda a los periodistas, medios de comunicación y portales de investigación e información que afrontan restricciones, amenazas e incluso ataques y continúan sus esfuerzos con apego a la verdad.

Además, señala que Ecuador rememora la fecha en medio de un «clima preocupante, caracterizado por el deterioro de este derecho», por lo cual la UNP condena las múltiples formas como la libertad de expresión y de información que son vulneradas en el país y el mundo.

Advierte también sobre la limitación al trabajo periodístico frente al nuevo proceso electoral previsto en el país, con la restricción al acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, al considerar que ello limita el control social y el trabajo periodístico.

Señala que la situación se complejiza para el periodismo ecuatoriano, que es blanco de ataques constantes por develar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado

«La UNP, como la principal organización periodística del país, hace un llamado firme a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los gobiernos seccionales, a los organismos de control y a la administración pública en general, para que diseñen y apliquen políticas de comunicación que garanticen que los periodistas puedan ejercer su trabajo con seguridad, sin limitaciones y sin represalias», demandó el gremio.

Exigió de igual modo la aplicación de medidas de prevención y protección para los periodistas, conforme lo establecen los estándares internacionales y la legislación nacional.

En este contexto, el gremio periodístico enfatizó que la crisis económica y la política de comunicación de administraciones anteriores provocaron el cierre de varios medios y la incautación de otros por parte del Estado, lo cual ocasionó el despido de profesionales que aún no reciben su liquidación por sus servicios.

Con información de AGENCIA SPUTNIK