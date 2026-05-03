Urgente!

Sudamérica: tulipanes con otro calendario
Gremio denuncia aumento del 18% de las agresiones a periodistas en Ecuador en 2025
Skincare viral bajo la lupa: expertos advierten riesgos por rutinas sin control en redes sociales
Ecuador conquista Coverings 2026: diseño nacional celebra 50 años y se proyecta al mundo
May 3, 2026

Sudamérica: tulipanes con otro calendario

  • mayo 3, 2026
  • 0
  • 56
  • 2 Min Read

Hablar de tulipanes es hablar de Países Bajos. Estas flores son el símbolo por excelencia del país europeo. Sin embargo, a más de 12.000 kilómetros de distancia, en el extremo sur de América Latina, también encuentran su lugar. En esta región, los tulipanes florecen con identidad propia.

La flor se adapta bien a estas latitudes: necesita inviernos fríos y primaveras templadas, condiciones que ofrece el sur del continente. En la Patagonia, el ciclo de producción comienza en otoño – con un calendario invertido respecto de Europa -, cuando los bulbos se plantan y desarrollan sus raíces. En agosto empiezan a brotar, en septiembre los campos se tiñen de verde y, durante los primeros días de octubre, llegan las flores.

El cultivo más austral

En Argentina, cerca de Esquel, en la localidad de Trevelin, en la provincia de Chubut, Juan Carlos Ledesma – descendiente de galeses de cuarta generación -. al frente de Tulipanes Patagonia, se dedica exclusivamente al cultivo de tulipanes. Su emprendimiento es de carácter familiar y convoca a distintas generaciones de la familia en torno a la producción. Se trata, además, del cultivo de tulipanes más austral del mundo.

Mas información en Deutsche Welle

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Sociedad

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

We Believe that Apple will the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

This Not Just A Photo But It

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

Los angeles compound he is trying to

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

Kuba compound he is trying to selling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020