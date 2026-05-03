Sudamérica: tulipanes con otro calendario

Hablar de tulipanes es hablar de Países Bajos. Estas flores son el símbolo por excelencia del país europeo. Sin embargo, a más de 12.000 kilómetros de distancia, en el extremo sur de América Latina, también encuentran su lugar. En esta región, los tulipanes florecen con identidad propia.

La flor se adapta bien a estas latitudes: necesita inviernos fríos y primaveras templadas, condiciones que ofrece el sur del continente. En la Patagonia, el ciclo de producción comienza en otoño – con un calendario invertido respecto de Europa -, cuando los bulbos se plantan y desarrollan sus raíces. En agosto empiezan a brotar, en septiembre los campos se tiñen de verde y, durante los primeros días de octubre, llegan las flores.

El cultivo más austral

En Argentina, cerca de Esquel, en la localidad de Trevelin, en la provincia de Chubut, Juan Carlos Ledesma – descendiente de galeses de cuarta generación -. al frente de Tulipanes Patagonia, se dedica exclusivamente al cultivo de tulipanes. Su emprendimiento es de carácter familiar y convoca a distintas generaciones de la familia en torno a la producción. Se trata, además, del cultivo de tulipanes más austral del mundo.

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